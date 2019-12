Napoli | esordio amaro per Gattuso | impresa Parma al San Paolo

Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 14 dicembre 2019) Dopo le tante problematiche legate alla situazione del Sanche sembrava inagibile per il match in programma quest’oggi,si è disputata con una mezz’ora di ritardo rispetto all’orario previsto. Era la prima di Gennarosulla panchina azzurra dopo l’esonero di Carlo Ancelotti, servivano tre punti per rialzare la testa e riavvicinare le posizioni alte della classifica. Al Sanvince ilnel recupero 2-1,per Rino, la cronaca del match Prima frazione di gara ad altissimi ritmi con ilche parte malissimo a livello di approccio: al quinto minuto di gioco ilpassa in vantaggio con Kulusevski, bravissimo a sfruttare una grave disattenzione difensiva di Koulibaly. La reazione azzurra è immediata con Zielinski, ma l’intervento di Bruno Alves è miracoloso e salva gli emiliani. Al ...

GoalItalia : MATCH REPORT - #NapoliParma 1-2: Gervinho beffa Gattuso al 93' ?? [@AndryGiutta] - bianconeroFC : #napoliParma sprofondo #Napoli Sconfitta all'esordio per #Gattuso #Ancelotti: - trucco74 : RT @Eurosport_IT: SCONFITTA ALL'ESORDIO PER GATTUSO ?? Un Parma letale batte il Napoli al San Paolo: 8^ partita consecutiva senza vittoria… -