Nail Art versione natalizia | come preparare le unghie al Natale

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di sabato 14 dicembre 2019)alle porte e non saifare leper l’occasione? Ecco tutte le proposte per unaart a tema natalizio.natalizie: ecco tute le idee Ogni anno in questo periodo si ripete il solito quesito:fare leper il periodo di? C’è chi sceglie di farle da sola, o chi si rivolge ad un’estetista per un trattamento con gel o smalto semi-permanente. Qualunque sia la tecnica, però, è importante avere un’idea alla base della propria manicure. Laart sorprende ogni anno con nuove idee per il periodo natalizio, dai colori più classici alle fantasie più bizzarre. Ecco alcune idee che abbiamo selezionato per il vostro. Laart rossa coi glitter Il 2019 è l’anno dei glitter, non soltanto nel make up, ma anche nellaart. Per le vostrenon rinunciate al rosso, quel colore che fa subito pensare alle ...

klaalex77 : Incredibile la bellezza e l'eleganza dei nuovi smalti Art Couture Nail Lacquer di artdeco_italia. Questo colore è u… - GloriaBruno79 : RT @glamouritalia: Dal tema cartoon all'abbinamento oro-rosa: ecco le nail art natalizie che non passeranno inosservate! ???? #beautyreporter… - glamouritalia : Dal tema cartoon all'abbinamento oro-rosa: ecco le nail art natalizie che non passeranno inosservate! ????… -