Muratore vince jackpot milionario alla lotteria | ma non lascia il lavoro

(Di sabato 14 dicembre 2019) Steve Thomson, undi 42 anni di Selsey, in Inghilterra, ha vinto lo scorso 19 novembre il concorso di Euromillions, aggiudicandosi una cifra da capogiro pari a 105 milioni di sterline, ovvero circa 123 milioni di euro. Nonostante il, però, l’uomo non ha alcuna intenzione dire ilmilioni, ma nonilIn base a quanto si edal Mirror, Steve Thomson ha vinto lo scorso 19 novembre ilda 123 milioni di euro a EuroMillions. Una vincita che comporterà, inevitabilmente, un nuovo tenore di vita per ilinglese e la sua famiglia. Nonostante ciò, non ha alcuna intenzione dire il. Come da lui stesso spiegato ai media locali, infatti, aveva già dato la sua parola ai suoi clienti e per questo motivo non può di certo venir meno agli impegni presi. A tal proposito ha spiegato: “Ho ancora dei lavori ...

