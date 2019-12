Mosca | «Basta striscioni alla conferenza stampa di Putin» Stop dal Cremlino per i

Leggi la notizia su open.online

(Di sabato 14 dicembre 2019) Succede a, in Russia, dove l’ufficiodelha chiesto ai giornalisti che andrannoannuale del presidente russo Vladimir, il prossimo 19 dicembre, di non portare con sé grandi cartelloni. È diventata tradizione, infatti, l’uso di, bandiere e cartelli ingombranti da parte dei giornalisti per attirare l’attenzione del presidenteo del suo portavoce Dmitry Peskov come mostrano queste foto, scattate lo scorso anno, il 20 dicembre 2018. «Attenzione ai corrispondenti che lavorano nella hall. Vi chiediamo gentilmente di non usareche superano il formato A4 (210mm per 297mm), perché ostacolano il lavoro di fotografi e cameraman» ha dichiarato il serviziodelin una lettera ai giornalisti accreditati per la, come riporta la Tass, l’agenzia dirussa. Foto di Yuri ...

