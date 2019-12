Monza | coppia trovata morta in casa | si sospetta l’overdose

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di sabato 14 dicembre 2019) A darne notizia sono alcuni giornali locali, che riportano dell’intervento del 118 e delle forze dell’ordine presso un’abitazione di Brugherio, in provincia di. Inutili però i tentativi: unaè stataine toccherà all’autopsia chiarire le cause del decesso. Una parente ha chiamato i soccorsi Nella serata di venerdì 13 dicembre, da un’abitazione sita in via Maestri del Lavoro a Brugherio, piccolo paese in provincia diè partita una richiesta di soccorso. A chiamare, una parente dellache abitava nella, che ne ha scoperto i corpi senza vita una volta entrata in.Immediato l’intervento del personale del 118, arrivati sul posto con un’ambulanza e assieme ai Carabinieri della compagnia di, come riportano le fonti locali. Tuttavia, i soccorsi sono stati inutili.unadi 47 e 42 anni Stando a quanto riportato ...

