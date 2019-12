Montella gonfia il petto: «Ho superato 13 operazioni, non mollo mai» – VIDEO (Di sabato 14 dicembre 2019) In conferenza stampa Vincenzo Montella ha parlato del difficile momento che sta vivendo la Fiorentina – VIDEO In conferenza stampa Vincenzo Montella ha parlato del difficile momento che sta vivendo la Fiorentina. Ecco le parole del tecnico viola alla vigilia del match contro l’Inter. «Io nella mia carriera sono caduto tante volte ma mi sono sempre rialzato. Ho voglia di rivalsa e sotto questo punto di vista sono molto sereno. La squadra reagirà e metterà in campo tutto. La percepisco, nelle parole e nei fatti: è molto unita e sono convinto che domani i ragazzi giocheranno mettendo in campo tutta la loro energia» Leggi su Calcionews24.com

Leggi la notizia su calcionews24

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Montella gonfia