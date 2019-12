Moguls | Coppa del Mondo 2019-2020 | Horishima batte Kingsbury a Thaiwoo | doppietta di

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) A(Cina) si è disputata la seconda prova delladeldi, disciplina dello sci freestyle. Il giapponese Ikumaha sconfitto il canadese Mikael: il Campione Olimpico e del, icona indiscussa di questo sport e otto volte vincitore della Sfera di Cristallo, si è dovuto arrendere per sei decimi. Il nipponico si è imposto con 86.89 punti e ha così conquistato la quinta vittoria in carriera affiancando il fenomeno nordamericano in testa alla classifica generale con 180 punti, 90 in più del kazako Dmitriy Reikherd che oggi si è dovuto accontentare del sesto posto mentre il francese Benjamin Cavet è salito sul terzo gradino del podio. Tra le donne arriva invece la seconda vittoria consecutiva della 21enne francese Perrine Laffont che non ha avuto problemi a imporsi con 81.37 punti. La Campionessa Olimpica, oggi capace di conquistare ...

