Moguls | Coppa del Mondo 2019-2020 | Horishima batte Kingsbury a Thaiwoo | doppietta di

(Di sabato 14 dicembre 2019) A(Cina) si è disputata la seconda prova delladeldi, disciplina dello sci freestyle. Il giapponese Ikumaha sconfitto il canadese Mikael: il Campione Olimpico e del, icona indiscussa di questo sport e otto volte vincitore della Sfera di Cristallo, si è dovuto arrendere per sei decimi. Il nipponico si è imposto con 86.89 punti e ha così conquistato la quinta vittoria in carriera affiancando il fenomeno nordamericano in testa alla classifica generale con 180 punti, 90 in più del kazako Dmitriy Reikherd, che oggi si è dovuto accontentare del sesto posto, mentre il francese Benjamin Cavet è salito sul terzo gradino del podio. Tra le donne arriva invece la seconda vittoria consecutiva della 21enne francese Perrine Laffont, che non ha avuto problemi ad imporsi con 81.37 punti. La Campionessa Olimpica, oggi capace di conquistare ...

