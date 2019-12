Moglie Nainggolan e la malattia | “Per ora non ho una vita normale…” 

Leggi la notizia su inews24

(Di sabato 14 dicembre 2019), continua la lotta contro il cancro annunciato lo scorso 11 luglio. Via social, la donna ringrazia Francesco Totti per un aiuto benefico e non nasconde la sofferenza di questo periodo. Era l’11 luglio scorso quando Claudia Lia,del calciatore Radja, annunciava la sua lotta contro il cancro. Oggi, cinque mesi dopo, … L'articoloe la: “Per ora non ho unanormale…” proviene da www.inews24.it.

CescInt95 : Giovane...Icardi stessa età di Lukaku, Nainggolan 31 anni, Perisic 30, BarbosAHAHHAAH Dirigenti=Ausilio che è ancor… - fcin1908it : La moglie di Nainggolan: 'Sarà il secondo Natale speciale. Del mio male si sono accorti...' -… - infoitsport : Grande iniziativa della moglie di Nainggolan sui social: “E se fossimo tutti uniti per…” -