Modern Warfare permetterà finalmente di seguire le proprie mortipagando

(Di sabato 14 dicembre 2019) Nei precedenti titoli Call of Duty, era possibile osservare lestatistiche in-game, direttamente nella scoreboard durante le partite. Bastava la pressione di un semplice pulsante per far apparire i propri punteggi e statistiche, come uccisioni, morti, assist e altro.Si trattava di un dettaglio molto apprezzato dai giocatori, specialmente quelli hardcore, i quali potevano monitorare in qualsiasi momento il proprio operato e prefissarsi degli obiettivi di miglioramento.Sfortunatamente, il recente Call of Duty:non tiene traccia del numero di morti in partita, almeno nelle modalità standard. La scoreboard in-game infatti, conta solo uccisioni e assist di ogni giocatori. Il numero di morti è riservato esclusivamente al punteggio finale, visibile solo a partita terminata.Leggi altro...

