Milan | Pioli in conferenza | “Non siamo usciti dal tunnel | ma vediamo la luce Ibra…”

(Di sabato 14 dicembre 2019) “Le ultime due partite sono andate bene, adesso abbiamo altre due partite prima della sosta, dobbiamo finire bene questa prima parte di stagione, è troppo importante dare continuità, noncompletamente dalla, ma se vogliamo brillare dobbiamo assolutamente insistere”. Queste le parole, alla vigilia di-Sassuolo, del tecnico dei rossoneri Stefano, che ha parlato ai giornalisti instampa. “La cosa importante è che la squadra sta crescendo da tanti punti di vista, a cominciare da quello tecnico, è aumentata la percentuale dei passaggi, ma adesso è soprattutto la testa a essere più positiva, dobbiamo insistere sui nostri concetti che sono semplici, ovvero avere idee per trovare soluzioni, avere qualità e tanta intensità, la partita di domani è un’altra opportunità che noi dobbiamo ...

