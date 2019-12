Milan | Caldara | «Parto in svantaggio ma sogno l’Europeo»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 14 dicembre 2019), Mattiaè pronto per tornare in campo. Il rossonero pensa anche all’Europeo e ad una possibile chiamata di Mancini Finalmente di nuovo in campo. Ilritrova Mattiache sarà già a disposizione domani nella gara contro il Sassuolo. Il giocatore ieri ha ricevuto anche il premio Turani e a margine dell’evento ha rilasciato alcune dichiarazioni, riportate da La Gazzetta dello Sport, in merito all’Europeo: «inma un barlume di speranza perc’è». Leggi su Calcionews24.com

