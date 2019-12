Milan | Bonaventura attende i rossoneri per il rinnovo di contratto

Leggi la notizia su newsmondo

(Di sabato 14 dicembre 2019) Il centrocampista rossonero Giacomo, tornato dal lungo infortunio, si è rivelato subito decisivo. Ilpunta aldi. Le ultime partite hanno restituito alGiacomo. Dopo il lungo infortunio, che lo ha costretto ai box per diversi mesi, il centrocampista marchigiano è ritornato a disposizione e nelle ultime gare ha fatto capire a tutti quanto pesante sia stata la sua assenza.decisivo Nelle quattro gare giocate dain stagione, ilnon ha mai perso. Quattro match, contro Genoa, Napoli, Parma e Bologna: bottino di 10 punti per Diavolo. E Jack ha messo una firma importante, segnando due reti. L’ex atalantino si è ritrovato e ihanno trovato nuovamente la luce in mezzo al campo.in scadenza Il problema, semmai, è che ildiè in scadenza. Come ...

