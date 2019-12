‘Mia moglie di querela…’ | Bruno Vespa | l’avvertimento in diretta a Caterina Balivo

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di sabato 14 dicembre 2019)e la battuta ironica rivola aCome ogni anno,si fa il giro di tutte le trasmissioni televisive della Rai, Mediaset e La7 per promuovere il duo libro. L’ultimo si chiama ‘Perché l’Italia diventò fascista’. Qualche giorno fa ne ha parlato nel salotto di Vieni da me guidato da … L'articolo ‘Miadi querela…’:, l’avvertimento inproviene da KontroKultura.

CarloCalenda : Ho risposto a molti tuoi tweet con pazienza. Ma se tiri in mezzo la malattia di mia moglie sei solo un povero disgr… - PaoloScorpio : RT @RenSil8: Fu per questo che li votai. Mia moglie mi disse: MA SEI RINCRETINITO? Lo vedi che sono dei sinistri travestiti? NON VOTARLI! L… - cdaria1 : RT @RenSil8: Fu per questo che li votai. Mia moglie mi disse: MA SEI RINCRETINITO? Lo vedi che sono dei sinistri travestiti? NON VOTARLI! L… -