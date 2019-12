“Mi fa male la testa” Stefano | vice comandante dei vigili del fuoco | muore a 29 anni

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 14 dicembre 2019) Sgomento e tristezza in tutti i corpi deideldella provincia di Trento per la morte diTabarelli de Fatisdeideldi Baselga del Bondone.è morto venerdì 13 dicembre alle 15.30 del pomeriggio a soli 29dopo un malore improvviso. Un ragazzo vitale e altruista, che lavorava come macchinista sui treni e nella vita, oltre aidel, aveva due altre grandi passioni: il ballo e i motori. Lascia la fidanzata Arianna, i genitori e la sorella Debora. Tutto era cominciato con un banale mal di testa al mattino terminato purtroppo con la tragica morte del giovane vigile delnel pomeriggio di ieri. “Che brutto scherzo ci hai fatto. Stavolta invece delle nostre tante risate, ci hai fatto piangere tutte le nostre lacrime. Guida i nostri treni dal cielo adesso. I nostri cuori daranno sempre il pronti al tuo ricordo, ...

