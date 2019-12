Leggi la notizia su firenzepost

(Di sabato 14 dicembre 2019) Tempo parzialmanyte nuvoloso, con qualche debole pioggia da domenicaa martedì, ma solo a carattere locale, non estesa. Temperature stazionarie

FirenzePost : Meteo Toscana: le previsioni del Lamma fino al 17 dicembre - muoversintoscan : #meteo le previsioni del tempo per la giornata di oggi in #Toscana @flash_meteo - la_meteo_it : #La-meteo.it #lameteo #meteo - METEO ITALIA DOMENICA, pressione in generale aumento, deboli piogge tra alta Toscana… -