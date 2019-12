Messico | la comunità LGBT in piazza per difendere il pittore che ha dipinto «Zapata gay»

Leggi la notizia su open.online

(Di sabato 14 dicembre 2019) LaQ+ di città delè scesa in, indossando baffi finti e tacchi a spillo. Il 14 dicembre, di fronte al museo delle belle arti, si è tenuta una manifestazione a sostegno delFabian Chairez dopo i brutali insulti a lui rivolti. La contro-manifestazione a Città delil 14 dicembre Foto: Epa Il giovane artista aveva infatti ritratto Emiliano, leader della rivoluzione messicana, con un sombrero rosa, tacchi a spillo, seduto nudo su un cavallo bianco. Chairez ha spiegato di avere l’intenzione di «mostrare altre realtà, altri modi di rappresentare la mascolinità». Ildi Chairez Foto:Epa Le reazioni all’opera, esposta al Palazzo delle belle arti nel contesto di un’esposizione sulle rappresentazione dell’eroe messicano, sono state violente. I social sono insorti e gli eredi dihanno minacciato ...

