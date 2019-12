Mercato Juventus | Mandzukic | dal Milan allo United | ecco dove andrà

Leggi la notizia su juvedipendenza

(Di sabato 14 dicembre 2019)– Fuori dalla lista per la Champions League, mai impiegato in campionato e in ultimo escluso anche dalla lista degli invitati per la consueta cena natalizia: che Mariosia stato di fatto tagliato dellaappare ormai chiaro ed evidente. Accostato negli ultimi giorni (nuovamente) alsecondo indiscrezioni vorrebbe tornare in Germaniaha già giocato con Wolfsburg e Bayern Monaco.verso l’addio È spuntata dunque l’ipotesi Borussia Dortmund, a caccia di una grande prima punta, ma al momento l’offerta non accontenta né la Juve né il calciatore. Occhio quindi al ritorno di fiamma concreto del Manchester, pronto ad intervenire suldi gennaio per rinforzare la squadra in vista della volata finale. Leggi anche:Udinese probabili formazioni, torna De Ligt: sorpresa ...

