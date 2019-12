Meloni e Salvini | niente voto anticipato? Il retroscena dal governo | Pressioni

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 14 dicembre 2019)spallata. L'aria che tira in Parlamento, dopo la convulsa fase del "Mercato delle Vacche", è che Giuseppe Conte, Pd e M5s stiano lavorando con successo per blindare premier e, almeno per qualche mese ancora. L'esecutivo, spiega Francesco Verderami in undel Corriere della S

Mov5Stelle : Salvini e Meloni hanno raccontato agli italiani che il #Mes è stato firmato. Falso! Ascoltate le parole della nost… - NicolaPorro : #Mes: interessante andare a vedere cosa scrivevano un anno fa sul blog del #M5S #DiMaio e compagnia. #Salvini ancor… - agorarai : #Mes 'va detto chiaramente che il Mes esiste dal 2012, negoziato dal centro-destra di Salvini e Meloni. Noi a diffe… -