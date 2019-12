Medicina | Cardiologi | “Valvole cardiache senza bisturi anche nei più giovani”

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 14 dicembre 2019) “Fino a oggi – spiega Ciro Indolfi, presidente della Sic – impiantavamo le valvoleper via percutanea soltanto a pazienti anziani o con molte patologie, con un rischio operatorio elevato: per questi pazienti la Tavi ha costituito un vero salvavita, perché non c’erano altre opzioni sicure per intervenire in caso di stenosi aortica I nuovi dati a disposizione indicano che la Tavi offre gli stessi risultati della chirurgia tradizionalenei pazienti più giovani e a basso rischio operatorio, rivelandosi addirittura migliore in termini di incidenza di morte, ictus, re-ospedalizzazione ad un anno: il rischio di ictus, per esempio, si riduce del 50%. Questo significa che potremo evitare un intervento cardiochirurgico a migliaia di pazienti più giovani: una notizia molto positiva, perché non esiste una prevenzione o una terapia farmacologica per la ...

