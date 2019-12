Marco Carta di nuovo nei guai | chiesta la condanna per il furto

Leggi la notizia su lanostratv

(Di sabato 14 dicembre 2019)alla Rinascente:to a 8 mesi? Pm: “Lui ha tolto l’antitaccheggio” Ricorso in Appello contro l’assoluzione diper il presuntodi sei magliette alla Rinascente di Milano, avvenuto lo scorso 31 maggio. Il pm Nicola Rossato ha chiesto chevato a otto mesi e 400 euro di multa perchè contribuì alcommesso con Fabiana Muscas rimuovendo le placchette antitaccheggio e nascondendole nel bagno. Secondo il pubblico ministero, il giudice è stato molto indulgente nel credere al vincitore di Amici 2008 e Sanremo 2009, malgrado le dichiarazioni di un teste oculare. Tutto sembrava finito e invece non è così per. La storia delalla collezione di negozi di Milano non sembra essere una storia chiusa per l’artista sardo, che si prepara a trascorrere la notte di San Silvestro in concerto a ...

