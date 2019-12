Leggi la notizia su movieplayer

(Di sabato 14 dicembre 2019) Tornasu, hol': mi sono smarrito a New York, sequel del celeberrimo, ho perso l', con il piccolo Macaulay Culkin ancora protagonista., hol'tornasu1 alle 21:20 per tenere compagnia al pubblico con allegria e leggerezza in questo sabato 14 dicembre, ora che le vacanze natalizie sono dietro l'angolo., hol': mi sono smarrito a New York è il sequel del celeberrimo, ho perso l', girato a due anni di distanza, ancora per la regia di Chris Columbus, ancora con il piccolo protagonista Kevin McCallister, il bambino con il più scarso senso d'orientamento della storia del cinema, interpretato da Macaulay Culkin. Il comico dramma ha inizio, questa volta, quando la numerosa famiglia McCallister ...

Stasera_in_TV : ITALIA 1: (21:20) Mamma ho riperso l'aereo (Film) #StaseraInTV 14/12/2019 #PrimaSerata #mammahoripersol_aereo @social_mediaset #Italia1 - cinemaniaco_fb : ?????????????? Mamma, ho riperso l'aereo: stasera in TV su Italia 1 - MoehEsse : Questa sera pizza, letto, decimi di febbre, Mamma ho riperso l'aereo e la voglia di morire soffocato con la mozzarella ???? -