Maltempo | tempesta sui Pirenei | un morto e cinque feriti

(Di sabato 14 dicembre 2019) Ilche sta colpendo l’Europa ha sferzato ieri sera anche il sud della Francia e in particolare i Paesi baschi, dove un uomo di 72 anni è, scontrandosi in auto contro un albero caduto. Lo riporta la stampa locale. L’incidente è accaduto sulla strada che collega Ilharre ad Arbouet-Sussaute, vicino a Saint-Palais, neiatlantici. Laè stata accompagnata da venti forti in molte zone della Francia dove 23 dipartimenti, tra cui la Corsica, sono in allerta arancione. Allarme rosso, invece, nei, dove altrepersone sono rimaste ferite, due in modo grave. Nelle Landes 600 persone sono state evacuate a titolo precauzionale.L'articolosui: unMeteo Web.

