Maltempo Svizzera | raffiche di vento fino a 160 Km h

(Di sabato 14 dicembre 2019) Venti tempestosi e caldi hanno spazzato lala notte scorsa. Meteoha rilevatotra i 60 e i 110 km/h in pianura, e ancora più forti,a 160 km/h, in quota. Ilproveniente da sud-ovest ha fatto salire la temperaturaa 11 gradi. A causa della depressione denominata “Veiko”, la polizia cantonale bernese, ad esempio, ha ricevuto circa 20 chiamate relative alla tempesta tra le 05.00 e le 10.00. La maggior parte riguardano alberi caduti o oggetti che sono volati via.Il servizio meteorologico della TV svizzero tedesca SRF prevede che il, anche se di forza minore, sarà sempre tempestosoa domani mattina. La tempesta “Veiko” segue la prima grande nevicata di questo inverno, che ha anche depositato un sottile strato di neve su gran parte della pianura. Questa nevicata e le attuali temperature hanno fatto aumentare il ...

