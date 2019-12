Maltempo Roma | “Chiuso Centro operativo comunale della Capitale”

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 14 dicembre 2019) A seguito del miglioramento delle condizioni meteo e dopo oltre 24 ore di operatività, il(Coc) e le Ucl di tutti i Municipi hanno terminato le attività nella notte. L’unità di crisiProtezione civile diCapitale, convocata in seguito all’allerta meteo diramata dalla Protezione civileRegione Lazio per monitorare i danni del, ha coordinato circa 100 interventi. Su tutto il territorio capitolino sono entrate in azione unità operative del Dipartimento Simu e 22 squadre di volontariProtezione Civile. Oltre 60 interventi hanno riguardato la rimozione di alberi e rami caduti in seguito alle forti raffiche di vento che hanno interessato tutti i quadrantiCapitale. In via Salaria si è intervenuto per mettere in sicurezza la circolazione stradale dopo la caduta di un grosso tronco, altre attività hanno riguardato Cassia, ...

Roma : Maltempo: da oggi venerdì 13 dicembre a domenica 15 dicembre 2019 chiusi parchi, cimiteri e ville storiche dalle or… - Agenzia_Ansa : Scuole chiuse a #Roma per il #maltempo. I presidi: 'C'è pioggerella, danno di immagine altissimo' #ANSA - Agenzia_Ansa : #Maltempo allerta della protezione civile da Nord a Sud. Attesa la tempesta di Santa Lucia, neve a #Milano, venti d… -