Maltempo | rischio rinvio per Napoli-Parma

(Di sabato 14 dicembre 2019) La partitadi stasera alle 18 potrebbe essere rinviata a causa della caduta di alcuni pezzi del tetto dello stadio San Paolo didopo il fortedi ieri. Gli addetti diServizi, si apprende dal comune di, che hanno aperto stamattina il cancello dello stadio hanno trovato infatti dei cupolini in terra caduti dal tetto dell’impianto nella tarda serata di ieri quando lo stadio era chiuso ee’ stata colpita da forti raffiche di vento.L'articoloperMeteo Web.

