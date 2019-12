Maltempo Palermo | alberi divelti dal vento e pali della luce danneggiati Il punto

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 14 dicembre 2019) È stato soprattutto ila causare danni adovee cartelloni pubblicitari sono statidalle forti raffiche durante la notte. Dalle prime ore dell’alba diverse squadreReset, per un totale di 27 operai, sono intervenute, in coordinamento con la polizia municipale, il settore Verde del Comune e la protezione civile, per rimuoveree rami caduti o. Gli interventi si sono concentrati unicamente sulle strade pubbliche nelle quali vi erano situazioni di potenziale rischio per i cittadini, tralasciando per il momento quelli necessari nei giardini comunali che sono comunque chiusi per motivi precauzionali. Mondello, l’asse di via Libertà e strade limitrofe, via Roma, le zone momentaneamente oggetto di inter. Man mano che le squadre si saranno liberate, sulla base delle segnalazioni ricevute e del livello di pericolo, si ...

repubblica : Maltempo in Sicilia, straripa un fiume, chiusa la statale 115 [aggiornamento delle 09:41] - infoitinterno : Maltempo Palermo, i danni del vento a 70 chilometri orari - zazoomnews : Maltempo: a Palermo alberi divelti dal vento e pali della luce danneggiati - #Maltempo: #Palermo #alberi #divelti -