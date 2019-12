Maltempo | Napoli-Parma a rischio rinvio

Maltempo : rischio rinvio per Napoli-Parma : La partita Napoli-Parma di stasera alle 18 potrebbe essere rinviata a causa della caduta di alcuni pezzi del tetto dello stadio San Paolo di Napoli dopo il forte Maltempo di ieri. Gli addetti di Napoli Servizi, si apprende dal comune di Napoli, che hanno aperto stamattina il cancello dello stadio hanno trovato infatti dei cupolini in terra caduti dal tetto dell’impianto nella tarda serata di ieri quando lo stadio era chiuso e Napoli ...

Maltempo - Napoli in ginocchio : crollano alberi - terrore allo stadio : Tempo di lettura: 1 minutoNapoli è in ginocchio. Colpita duramente dall’ondata di Maltempo che l’ha investita nel pomeriggio di oggi. Strade allagate, onde che si riversano in strada, pioggia intensa, vento forte e mancanza di corrente elettrica. E’ questa la situazione in cui si trova la città partenopea. Il forte vento, ha inoltre divelto la guaina di protezione del tetto dello spogliatoi dello stadio Landieri del Rione Scampia. ...

Maltempo Napoli - il vento fa danni : a Posillipo crollano alberi e un casotto Anm : Le forti raffiche di vento che, da questa mattina, soffiano su Napoli, hanno provocato notevoli danni nelle ultime ore. A Posillipo, quartiere collinare della città, un grosso albero è caduto in strada, bloccando la circolazione automobilistica. Sempre a Posillipo, il vento ha fatto crollare in strada anche un casotto dell'Anm.Continua a leggere

Maltempo a Napoli - tragedia sfiorata allo stadio di Scampia : il tetto degli spogliatoi cade tra i baby calciatori : Attimi di terrore nello stadio Antonio Landieri di Scampia. Poco prima delle 18, quando l'impianto sportivo di via Hugo Pratt era affollato dai ragazzi delle scuole calcio, una potente folata di...

Maltempo a Napoli - allagata via Ciccarelli : l’acqua arriva alle portiere delle auto : Il Maltempo che si è abbattuto nella giornata di oggi, soprattutto in mattinata, su Napoli, ha creato non pochi disagi. Via Pasquale Ciccarelli, alla periferia orientale della città, ad esempio si è allagata, con le auto costrette a procedere con l'acqua fin quasi all'altezza delle portiere, come denuncia un video pubblicato dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli.Continua a leggere

Maltempo : scuole chiuse - polemiche a Roma - ma non a Napoli : I presidi a Roma irridono la raggi, ha chiuso le scuole per una pioggerella. Nessuna protesta contro De Magistris

