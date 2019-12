Maltempo Lazio | “A Fiumicino oltre 50 intervento | grazie a tutti per il lavoro svolto”

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 14 dicembre 2019) Sono stati50 gli interventi di Polizia Locale e Protezione Civile effettuati ieri afin dalla mattinata, per via del. Dalle 8.30 alcuni interventi sono stati necessari per via della pioggia, ma il grosso dei danni è stato causato del forte vento che a partire dalle 14.30 ha imperversato in tutto il territorio. La Protezione Civile ha impegnato quattro squadre, ognuna composta da quattro persone, fino alle 23.50 della notte. Otto le pattuglie della Polizia Locale impegnate fino all’1 del mattino di oggi. Gli interventi si sono resi necessari soprattutto per alberi e rami caduti, cartelloni pubblicitari e un semaforo divelti e qualche allagamento. Non si registrano feriti. “Come sempre, l’opera delle donne e degli uomini della Polizia Locale e della Protezione Civile si è rivelata preziosa e fondamentale – commenta il sindaco Montino ...

emergenzavvf : #Maltempo da ieri in Umbria, Marche, Lazio, Campania, Calabria, Sardegna e Sicilia: svolti dai #vigilidelfuoco 2.40… - MartellaFausto : RT @veronicamammi: La scelta della Sindaca @virginiaraggi di chiudere le scuole a Roma in seguito all’allerta maltempo diramata dalla Prote… - SuperErmy : RT @veronicamammi: La scelta della Sindaca @virginiaraggi di chiudere le scuole a Roma in seguito all’allerta maltempo diramata dalla Prote… -