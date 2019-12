Maltempo | la Tempesta di Santa Lucia si abbatte su Scilla | mareggiata violentissima

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 14 dicembre 2019) Ladispaventa, nota località turistica in provincia di Reggio Calabria. Il forte vento e le piogge intense hanno sferzato per oltre 12 ore: nella notte e per tutta la mattinata un’intensaha infatti interessato la cittadina. Ecco le immagini live.è solo uno tra i comuni tirrenici colpiti dalla violenta ondata di: anche Bagnara e Palmi sono stati interessati da forti mareggiate., ladiflagella la costa tirrenica di Reggio Calabria: case allagate, scuole chiuse. Foto e Video shock da Bagnaradi, gravi danni in Calabria: laalla Tonnara di Palmi FOTOL'articolo, ladisisu, acqua nelle case FOTO LIVE Meteo Web.

