Maltempo | la Tempesta di Santa Lucia flagella la costa tirrenica di Reggio Calabria | case

(Di sabato 14 dicembre 2019) Ladiha colpito il Sud Italia, in particolare ladidove i forti venti hanno causato una violenta mareggiata che sta provocando allagamenti e disagi. Tra i comuni maggiormente colpiti c’è quello di Bagnara Calabra, dove l’intensa mareggiata si sta abbattendo in queste ore sulle coste, investendo il lungomare e raggiungendo persino le abitazioni site a ridosso della spiaggia spiaggia. Oggi a Bagnara le scuole sono rimaste chiuse, in seguito a un’ordinanza emessa dal Sindaco ieri sera in previsione della violenta ondata di. Danni e disagi in tutta la zona, dove il vento continua a sferzare., violenta mareggiata a Bagnara Calabra: le onde raggiungono il lungomare VIDEO L'articolo, ladiladiallagate, scuole ...

Agenzia_Ansa : #Maltempo allerta della protezione civile da Nord a Sud. Attesa la tempesta di Santa Lucia, neve a #Milano, venti d… - DPCgov : ??#allertaARANCIONE, venerdì #13dicembre, sul versante tirrenico della Calabria. ??????Leggi l'avviso di condizioni me… - giannettimarco : RT @Adnkronos: #Maltempo, mare in tempesta spazza via pontile #Ginostra -