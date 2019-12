Maltempo Friuli Venezia Giulia | Bini | “10 milioni per interventi su arenili e dragaggi”

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 14 dicembre 2019) “Per garantire il regolare avvio della prossima stagione turistica abbiamo deciso di realizzare in via prioritaria quegliche si sono resi necessari a seguito delle eccezionali mareggiate e dei fenomeni di acqua alta che lo scorso novembre hanno colpito le località di Lignano Sabbiadoro e Grado.manutentivi, per un ammontare complessivo che supera i 10di euro, inseriti nel Programma 2020 dei lavori gestiti direttamente dalla Direzione centrale attività produttive riguardanti sia il ripristino degliche la manutenzione dei canali della laguna di Marano e Grado“. Ad annunciarlo è l’assessore alle Attività produttive e turismo della Regione, Sergio Emidio, a seguito dell’approvazione di una delibera approvata dalla Giunta regionale. “Siamo ancora in attesa dei rilievi definitivi, ma ...

