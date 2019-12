Maltempo Francia | venti di burrasca e inondazioni | 2 morti e decine di migliaia di utenze

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di domenica 15 dicembre 2019) Due pensionati sono stati uccisi edidi case sono rimaste senza elettricità, in seguito adihanno colpito lasudoccidentale. 11 dipartimenti sono rimasti in allerta arancione con allerta nella tarda serata di oggi. Un uomo di 70 anni è morto ieri nei Pirenei Atlantici, dopo che il suo veicolo ha colpito un albero caduto. A Espiens, nella Regione del Lot-et-Garonne, un uomo di 76 anni è stato spazzato via dalle acque ingrossate quando è uscito a prendere la posta ieri sera. I soccorritori hanno trovato il suo corpo 24 ore dopo, a più di un chilometro da casa sua. Altre cinque persone sono rimaste ferite, due gravemente, complice la caduta di alberi sui loro veicoli Circa 40mila case erano senza energia sabato pomeriggio e circa 15mila sono rimaste in queste condizioni entro la sera, ha riferito ad AFP l’operatore di ...

