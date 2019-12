Maltempo | erogati al Veneto i fondi Ue per la Tempesta Vaia | oltre 60 milioni di euro per

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 14 dicembre 2019) Sono statie sono arrivati nei giorni scorsi nelle casse della Regione i 68.620.678del Fondopeo di Solidarietà destinati dall’Unionepea alper far fronte ai danni causati dalla. Lo comunica Luca Zaia in veste di Commissario delegato per i primi interventi urgenti di Protezione Civile, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione dela partire da ottobre 2018. “Si tratta diche hanno vincoli specifici – spiega Zaia – le opere, in particolare, devono essere concluse entro 18 mesi dall’erogazione, a partire dal 4 dicembre 2019″. “La cifra – osserva – è destinata, da un lato, a ricostruire i ponti danneggiati da, dall’altro la maggior parte del finanziamento servirà per intervenire per la messa in ...

