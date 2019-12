Maltempo Calabria | vento fino a 170 Km h e piogge torrenziali | è allerta per i fiumi

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 14 dicembre 2019) Notte da incubo al Sud Italia, interessato dalla Tempesta di Santa Lucia che ha causato danni e disagi. I venti hanno sferzato in particolare modo in, dove si sono registrati picchi di 170Km/h a Coccorino, in provincia di Vibo Valentia. Le violentehanno causato ingenti danni in diverse zone della regione, ingrossando i. A Gioia Tauro una motonave porta auto ha rotto gli ormeggi andando a finire nel bacino portuale.e pioggia su tutta la regione: èper iingrossati La Tempesta di Santa Lucia ha interessato gran parte della regione calabra, in particolare la provincia di Catanzaro, dove sono stati molti gli alberi abbattuti che hanno creato notevoli difficolta’ alla circolazione stradale. Disagi anche su tutta la fascia costiera tra Catanzaro e Crotone, con danni alla pubblica illuminazione e ai tabelloni pubblicitari tra ...

DPCgov : ??#allertaARANCIONE, venerdì #13dicembre, sul versante tirrenico della Calabria. ??????Leggi l'avviso di condizioni me… - DPCgov : ?? #allertaGIALLA, sabato #14dicembre, in Campania e su settori di Umbria, Calabria e Sicilia. ???? Avviso meteo del… - emergenzavvf : #Maltempo da ieri in Umbria, Marche, Lazio, Campania, Calabria, Sardegna e Sicilia: svolti dai #vigilidelfuoco 2.40… -