Maltempo Calabria | disagi e danni per il forte vento nel vibonese

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 14 dicembre 2019) A Vibo Valentia e in provincia, in particolare sulla fascia tirrenica, è ila destare le maggiori preoccupazioni assieme alle mareggiate con onde alte anche 5 metri. A Tropea scuole chiuse per l’allerta arancione ein piazza Vittorio Emanuele dove è presente un cantiere per lavori di riqualificazione. Tanti gli alberi caduti, i pali della luce divelti e insegne di negozi scaraventate a terra. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco tra la nottata e le prime ore di oggi. A Vibo città è stata disposta la chiusura di tutte le ville comunali e le aree giochi per evitare problemi alla incolumità delle persone. Attivato anche il Centro operativo comunale. Problemi sono stati segnalati per il tetto della scuola Garibaldi dove sono intervenuti tecnici comunali e vigili del fuoco. Preoccupazione anche nella frazione Marina a causa delle mareggiate delle ultime ...

