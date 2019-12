Maltempo Basilicata | forte vento e frane nel potentino A Lauria scuole chiuse e diversi

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 14 dicembre 2019) Situazione di allerta oggi a, in provincia di Potenza, dopo ildi ieri sera ha scoperchiato una parte del tetto del palazzetto dello sport Alberti, provocando la caduta di detriti e pannelli su una palestra adiacente. Sono rimaste ferite sei persone di giovane età, tre in condizioni gravi. Soprattutto una giovane donna di 28 anni, trasportata in codice rosso in ospedale. Sono ore di ansia per le sue condizioni. La donna è stata operata nella notte all’ospedale San Carlo di Potenza, nel cui reparto di Rianimazione è ricoverata in gravissime condizioni. Nell’ospedale del capoluogo lucano sono ricoverate, in condizioni meno gravi, altre tre persone: una nel reparto di Neurochirurgia e due in quello di Otorinolaringoiatria. In totale i feriti sono stati otto: ma le condizioni degli altri quattro non destano preoccupazioni.oggi a ...

