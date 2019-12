Maltempo a Palermo | danni gravissimi | alberi caduti e strade chiuse

Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 14 dicembre 2019) Una notte infernale: così residenti e soccorritori definiscono la nottata appena trascorsa in cui ilnon ha dato tregua causandonella città die in tutta la zona. A farla da padrone è stata una tempesta di vento che ha provocato la caduta diche hanno danneggiato auto in sosta, tabelloni e pensiline, che sono anche volate via. Fortunatamente, al momento, non sono stati registrati feriti. I Vigili del Fuoco hanno effettuato circa 100 interventi in tutta la notte.nella notte La zona più colpita risulta essere quella di San Martino delle Scale: la strada provinciale è stata chiusa a causa della caduta die tutta la frazione risulta isolata. Carenza anche di energia a causa della caduta di alcuniche ha provocatoai fili della corrente. A Mondello alcunisonosulle abitazioni e ...

GirolamoMaggio : RT @fanpage: Maltempo sull'Italia: alberi caduti, strade chiuse e blackout a Palermo, 8 feriti a Lauria - rep_palermo : Maltempo, raffiche di vento a 70 chilometri orari: alberi caduti e tetti divelti [aggiornamento delle 08:32] - fanpage : Maltempo sull'Italia: alberi caduti, strade chiuse e blackout a Palermo, 8 feriti a Lauria -