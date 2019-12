Maliano pesta agente e gli rompe il naso: patteggia e torna libero (Di sabato 14 dicembre 2019) Federico Garau Presentata durante il processo anche una perizia psichiatrica eseguita sul 22enne, dove si riconosce un disturbo della personalità. In seguito alla brutale aggressione, il poliziotto ferito aveva ricevuto una prognosi di 30 giorni È tornato a piede libero il Maliano di 22 anni che lo scorso aprile si scagliò come una furia contro due poliziotti che lo avevano fermato per chiedergli i documenti dopo che aveva importunato un clochard. Deciso ad evitare i controlli, lo straniero si era rivoltato con violenza contro di loro, accanendosi in particolar modo su uno degli operatori, scaraventato a terra e tempestato di calci e pugni. I fatti, secondo quanto riferito dai quotidiani locali che hanno riportato la notizia, si sono verificati durante la notte dello scorso 24 aprile a Piacenza, in piazzale Guglielmo Marconi. Qui gli agenti di pattuglia della questura erano ...

