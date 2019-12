Maestra aggredita | la dirigente Mupo | “Motivazioni del tutto infondate”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 14 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Ho subito agito avviando un’istruttoria interna per cercare di capire se le accuse che erano state mosse dalla mamma nei confronti dell’insegnante potevano avere un fondamento di verità. Ora sono nella condizione di dire, con grande serenità, che l’insegnante in questione non può essere accusata di aggressione nei confronti della bambina, le indagini interne che ho condotto escludono qualsiasi tipo di responsabilità in tal senso”. Sono le parole di Marinadell’istituto scolastico “San Filippo Neri” di Benevento dove, il 2 dicembre, un’insegnante della scuola elementare è stata costretta a ricorrere alle cure dei medici dopo essere statadalla mamma di un’alunna. La donna si era recata all’istituto per prelevare la figlia ed è scaturita la lite. La madre in ...

