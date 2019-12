M5s | l’ex Ugo Grassi passato alla Lega | “Al Carroccio verserò 3mila euro al mese che

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 dicembre 2019) “Se avessi voluto arricchirmi andavo al Misto (le indennità sono più alte) e mi godevo il massimo profitto possibile. Invece trae Movimento Cinque Stelle come prelievo siamo lì”. Così l’ex senatore M5s,, Ugoha risposto a un post su Facebook nel quale si faceva ironia sui transfughi pentastellati – oltre aanche Stefano Lucidi e Francesco Urraro – ipotizzando che “si accollano pure dei 49 milioni di debiti della” verso i cittadini. E invece, nella sua risposta, il senatore in sostanza conferma: “Il passaggiofrutta solo il risparmio dei 300della piattaforma Rousseau. Per il resto lachiede il versamento di 3000mensili di contributo”, scrive. Che quindi spiega: “Quella cifra serve anche a restituire i 49 milioni. Oltre che a sostenere le strutture ...

