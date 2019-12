M5s | in 20 500 ratificano la lista di facilitatori proposta da Luigi Di Maio | ci sono

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 dicembre 2019) Emilio Carelli, Barbara Floridia, Paola Taverna, Danilo Toninelli, Ignazio Corrao ed Enrica Sabatini.questi i 6organizzativi per i quali è arrivato l’ok degli attivisti M5s attraverso la piattaforma Rousseau. Hanno votato in 24.326 e i “sì” alladal capo politicoDistati 20.584, pari all’84,6 per cento dei voti espressi. Carelli, ex giornadel Tg5, è stato scelto alla Comunicazione, mentre l’ex ministro delle Infrastrutture del Conte 1 si occuperà delle Campagne elettorali, la vice-presidente del Senato coordinerà l’Attivismo locale, mentre l’eurodeputato Corrao sarà il Supporto agli Enti locali. La senatrice Floridia sarà la facilitatrice alla Formazione, mentre Sabatini – socia dell’Associazione Rousseau e fedelissima di Casaleggio – è stata scelta per il Coordinamento ...

