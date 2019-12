Lutto nel mondo della televisione | addio all’attore volto di serie indimenticabili

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 14 dicembre 2019) Gravenel. Si è spento all’età di 87 anni Gerd Baltus, uno degli attori più conosciuti in Germania. Lui era infatti stato protagonista di numerosi telefilm polizieschi. La sua morte ha avuto luogo nella città di Amburgo. Nella sua lunghissima carriera professionale si contano più di 170 produzioni tra il cinema e la. Aveva iniziato a lavorare infatti alla fine degli anni Cinquanta. Baltus ha interpretato importanti ruoli nelletv gialle ‘L’ispettore Derrick’, ‘Il commissario Koster’, Il commissario ‘Voss’, ‘Tatort’, ‘La clinicaforesta nera’, ‘Un caso per due’. Ma è ricordato anche in altre, dove è stato una vera e propria star. (Continua dopo la foto) Lui è infatti anche stato Gerhard Lorentz nellatelevisiva ‘Lorentz e ...

ASTI_News : Lutto nel mondo del giornalismo astigiano: è mancato Carlo Franco - alessandrabosk : @MaurizioZuccon Un lutto enorme, ancor più a un'età in cui le motivazioni le trovi nel piacere di una carezza data… - Ale_Everyday : @marco_ssl Veramente siamo io e genitore2. Il Napoleon siccome sei tu specifico che lo metto solo nel caffè. E si,… -