Luperto | “Ci stanno girando male gli episodi | abbiamo perso questa partita

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di sabato 14 dicembre 2019) A Radio Kiss Kiss è intervenuto Sebastiano. Il difensore è entrato in campo ain corso per sostituire l’infortunato Koulibaly. “E’ stata una sconfitta immeritata. Nel secondo tempogiocato quasi ad una porta. In questo periodo cigliimmeritatamente. Difficile entrare così senza riscaldamento, ma ho messo subito la testa nellaper fare il mio meglio”. Sul suo cammino nel Napoli “Io sto lavorando tutti i giorni per dare il mio meglio asquadra. Spero di consacrarmi quest’anno. Si, sono un centrale ma posso giocare anche terzino sinistro”. L'articolo: “Cigliimmeritatamente” ilNapolista.

