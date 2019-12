Luca Onestini | romantica sorpresa a Ivana Mrazova | nessuna crisi

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di sabato 14 dicembre 2019)sorprende la suacon unaa Vieni da me. Due anni d’amore enuvola, come specifica il modello: non c’èe quelle presunte dal gossip sono pure illazioni. La coppia è stata lontana per qualche tempo perchéè tornata in Repubblica Ceca a trovare la sua famiglia e si è sottoposta a un piccolo intervento che ha prolungato la sua permanenza. La mancata partecipazione a Pechino Express, per cui c’è stato uno scontro con Elenoire Casalegno, non ha nulla a che fare con unadi coppia.è anzi intenzionato a portareall’altare, ma prima vuole finire l’università.: “è la donna della mia vita” “Io penso cheha tutto quello che a me piace, mi completa e mi auguro di essere anche io per lei quello che lei è per me“, confessaa Vieni da me. Lo ...

