Londra | Sardine a Parliament Square cantano «Bella ciao» – Il video

Leggi la notizia su open.online

(Di sabato 14 dicembre 2019) Dellecosì agili da aver attraversato la Manica ed essere approdate anella giornata di oggi, 14 dicembre. In occasione di quella che è stata definita la giornata internazionale del neo movimento, molti cittadini residenti nella capitale inglese si sono dati appuntamento per manifestare. Hanno intonato – come ormai è quasi tradizione-, mentre a Roma, dalle 15 di questo pomeriggio in piazza San Giovanni si sta svolgendo la protesta cardine. A incorniciare il momento molto italiano e poco british, cartelloni di ogni genere e fattura, quasi sempre in tema ittico. In copertina:Agenzia Vista, Alexander Jakhnagiev Leggi anche: Anche le “nere” a Roma: «Finora non ci è stato concesso di parlare nelle piazze» – L’intervistaLa provocazione del capo di CasaPound: «In piazza con le? Sì, ma la piazza è del ...

repubblica : Sardine all'estero: da Londra a Berlino. E oltre 200 in piazza a Parigi [aggiornamento delle 17:04] - editta_fazzi : Sardine all'estero: da Londra a Berlino. E oltre 200 in piazza a Parigi - iulianflorescu : RT @ilmessaggeroit: Le sardine invadono le piazze d'Europa: da Londra a Parigi e Bruxelles si canta “Bella ciao” -