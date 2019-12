LOK’TA OGAR! Ecco come sarà l’Orda su Warcraft 3 Reforged (Di sabato 14 dicembre 2019) L’Orda, un insieme di numerose razze fiere e orgoglioso delle tradizioni totemiche, un tempo era una mostruosa alleanza di creature assetate di sangue, a causa dell’inganno che subirono per mano della crudele Legione Infuocata, i veri villains di tutta la Lore di Warcraft. Dopo due guerre con gli esseri umani, i nani e gli elfi, l’Orda è riuscita a liberarsi dalle sue catene demoniache e tornare ad essere quella che era una volta, ritrovando la propria cultura e la loro dignità, che nessuno gli riuscirà mai a più togliere. L’Orda si presenta come un esercito incentrato sulla pura forza bruta, in particolar modo nel corpo a corpo, con numerose unità estremamente resistenti (come i nobili Tauren, molto simili ai nostri Minotauri) e capaci di fare danni incredibili (come i soldati base orcheschi, chiamati Grunt), mentre vengono supportati da unità a distanza ...

