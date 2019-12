LIVE Virtus Bologna-Brindisi 88-71 | Serie A basket in DIRETTA | V-Nere saldamente al

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA88-71 Gioco da tre punti di Cournooh. 85-71 Due punti per Stone. 85-69 Bomba di Pajola! 82-69 Canestro dall’area di Thompson 82-67 Due punti di Gaspardo. 82-65 Schiacciatona di Pajola. Lasta scappando forse in via definitiva. 80-65 Gioco da tre punti di Delia. 79-65 Canestro dall’area di Delia. Finisce qua il 3/4,a +12. 77-65 Pajola da due. Larispedisce indietro. 75-65 Delia su assist di Teodosic. 73-65 Tripla anche di Stone,da -20 a -8. 73-62 Bomba di Thompson. 73-59 Teodosic mette fine alla siccità offensiva dei suoi. 71-59 Schiacciatona di Brown, -12. 71-57 1/2 dalla lunetta per Brown. 71-56 Due punti per Banks. Orasta trovando la via del canestro con continuità. 71-54 Canestro da due di Ricci. 69-54 2/2 dalla lunetta per Thompson. 69-52 Due punti per Thompson. 69-50 ...

