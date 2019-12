LIVE Virtus Bologna-Brindisi 54-43 | Serie A basket in DIRETTA | padroni di casa avanti di

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFinisce qua il primo tempo,di 11 54-43 Brown col canestro allo scadere. 54-41 Delia su assist di Markovic. 52-41 Gaines replica subito dall’arco. 49-41 Terza bomba della partita di Banks. 49-38 2/2 di Zanelli ai liberi. 49-36 Tecnico a Banks, Markovic segna il libero. 48-36 Gaines in contropiede col sottomano. 46-36 Bomba di Gaines. 43-36 Due punti di Stone, time out. 43-34 E Zanelli risponde a tono dall’arco. 43-31 Bomba di Ricci che rispedisce indietro i pugliesi. 40-31 2/2 ai liberi di Zanelli. 40-29 Due punti di Hunter innescato dal solito Teodosic. 38-29 Bomba di Banks che cerca di tenere a galla i suoi. 38-26 Teodosic arma la mano di Cournooh che segna la tripla dall’angolo. Time out. 35-26 Markovic su assist del solito Teodosic. 33-26 1/2 di Iannuzzi ai liberi 33-25 Bomba di Teodosic! 30-25 ...

