LIVE Virtus Bologna-Brindisi 4-10 | Serie A basket in DIRETTA | partenza sprint da parte

(Di sabato 14 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8-10 Schiacciatona di Hunter, latorna sotto. 6-10 Altri due liberi a segno per Gaines. 4-10 Gioco da tre punti di Stone. 4-7 2/2 ai liberi di Gaines. 2-7 Stone su assist di Thompson. 2-5 Weems segna i primi due punti della partita della. 0-5 Altri due punti di Banks. 0-3 1/2 ai liberi di Brown. 0-2 Primi due punti della partita di Banks. Buonasera e benvenuti alladi. La partita inizierà tra circa cinque minuti. Il programma della partita e dove vederla in TV – La presentazione della 13esima giornata diBuongiorno e benvenuti alladi OA Sport diche si terrà stasera alle ore 20.30. Sfida d’alta classifica tra la prima e la quinta della classe. Entrambe, però, hanno perso nell’ultimo turno del campionato nazionale, la...

